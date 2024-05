Incidente tra due vetture, addio a patente ed auto di proprietà per un 40enne: etilometro da record

Multa, ritiro della patente di guida ed il sequestro dell’auto ai fini della confisca. Tutto a carico di un 40enne denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica dopo un incidente stradale avvenuto sulla via Biturgense, in località Regnano di Città di Castello. Coinvolta anche una vettura alla cui guida c'era un 22enne del posto. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale a causa delle lievi lesioni riportate, venendo giudicati entrambi guaribili con una prognosi inferiore a 20 giorni. Dopo le cure sono scattati i test sul tass alcolemico: per il 40nne il dato è addirittura di 6 volte superiore dalla soglia massima consentita dalla legge. Da qui i pesantissimi provvedimenti che i Carabinieri hanno adottato nei confronti dell'ubriaco.