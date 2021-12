La corsia in direzione nord è stata chiusa per permettere le operazioni di recupero e a intervento ultimato è stata riaperta la strada, ma ci sono ancora lunghe file di auto e rallentamenti da smaltire. Al momento si viaggia su una corsia a salire verso Perugia.

Il transito lungo il raccordo, in direzione nord, è stato bloccato dall'Anas all'uscita Ponte San Giovanni e il traffico è stato dirottato lungo la viabilità ordinaria, creando lunghe code e rallentamenti.

Il personale di una squadra della centrale di Perugia dei Vigili del fuoco è intervenuta lungo il raccordo Perugia-Bettolle per recuperare e riposizionare, il carico di un camion che rischiava di cadere dopo la rottura del sistema di fissaggio.

Terminate le operazione dei Vigili del fuoco e di pulizia della sede stradale da parte dell'Anas. Ancora lunghe code e rallentamenti in direzione nord

Giornata da incubo sul raccordo per un camion in difficoltà: recuperato il carico e riaperta una corsia in direzione Perugia