Camion si ribalta, Apecchiese chiusa al traffico per rimuovere il mezzo: conducente in ospedale

L'incidente nel pomeriggio del 3 giugno, in corso le operazioni per rimuovere il mezzo. Il video

Incidente nel pomeriggio del 3 giugno lungo la Apecchiese. Un camion - per cause in fase di accertamento - si è ribaltato e il conducente è stato trasportato all'ospedale di Città di Castello.

La strada è chiusa al traffico per la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto personale della polizia municipale di Città di Castello e le squadre operative dell’area Viabilità della Provincia di Perugia per le operazioni di messa in sicurezza della strada.