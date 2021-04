IN BREVE Scontro frontale a Pila tra due auto: feriti e Vigili del Fuoco sul posto

Nel tardo pomeriggio di oggi nel perugino - zona Pila - è avvenuto uno scontro frontale tra due auto. Il personale medico del 118, dopo aver prestato le prime cure, ha deciso di trasferire al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia tre persone rimaste ferito nell'impatto. Non si conosce al momento il codice di accesso, ma non sarebbero secondo i soccorritori in pericolo di vita. Una delle auto è finita fuori strada, entrambe però risultato fortemente danneggiate. Sul posto sia le forze dell'ordine che la suadra della centrale dei Vigili del Fuoco per il recupero dei mezzi accidentati.