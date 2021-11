IN BREVE Rivotorto, con l'auto finisce contro il muretto del Santuario del Sacro Tugurio

I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno continuato, anche nel fine settimana, ad effettuare numerosi controlli del territorio e alla circolazione stradale. A Rivotorto, un uomo ha perso il controllo del proprio veicolo mentre transitava in via della Regola ed ha urtato contro il muretto perimetrale del Santuario del Sacro Tugurio, distruggendolo per un tratto di alcuni metri; sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che ha provveduto a far rimuovere il mezzo e a sanzionare l’uomo per violazione del codice della strada. Per il giovane, tra l’altro, è stata richiesta una revisione straordinaria della patente di guida, che a seguito delle visite potrebbe essergli revocata.