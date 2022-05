IN BREVE Provincia di Arezzo, schianto tra due auto: tre feriti, di cui un umbro di 23 anni

Scontro frontale/laterale tra auto alle ore 17,40 a Monterchi, in via del Mattatoio. Sul posto sono intervenuti automedica della Valtiberina, Ambulanza della Croce Rossa di Sansepolcro, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Per i rilievi i carabinieri. Le persone coinvolte sono tre: un uomo di 23 anni ( residente ad Orvieto), una donna di 80 anni (residente della zona), una donna di 55 anni (residente della zona). Tutti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo.