IL CASO Il suo dipendente provoca incidente, ma è il titolare che rischia grosso: una multa fino a 1600 euro

Occhio a chi usa, con il consenso diretto oppure facendo di testa propria, i mezzi a disposizione dell'azienda. Perchè in caso di incidenti e di eventuali reati provocati stando alla guida, non ci rimette solo l'autore dei misfatti ma anche direttamente il proprietario o il datore di lavoro che è legale rappresentante di auto o furgoni a disposizione della società.

Una caso esplicito arriva da Assisi dove questa mattina è avvenuto un incidente stradale in via Patrono d’Italia, a Santa Maria degli Angeli. Il mezzo che ha provocato il tamponamento si è dato alla fuga. Alcuni testimoni però hanno fornito alla Polizia particolari importanti per rintracciare l'auto. Risaliti all’intestatario che, rintracciato, ha spiegato che il veicolo era stato utilizzato da un suo dipendente, il quale, privo di patente poiché mai conseguita, spaventato per l’accaduto, era scappato.

Al dipendente è toccata la multa per guida senza patente. Al proprietario dell’auto, invece, è stata contestata la sanzione amministrativa prevista per l’incauto affidamento del veicolo a persona senza patente che prevede una pena pecuniaria fino a 1595 euro.