Pian d'Assino, altro grave incidente: 5 feriti, tre gravissimi portati in elisoccorso in Ospedale

Ancora un grave incidente stradale, oggi pomeriggio, sulla Pian d'Assino all'altezza dell'uscita di Branca. Dopo la morte di una donna, alcuni giorni fa, l'allarme è scattato intorno alle ore 17:34 quando i Vigili del Fuoco di Gaifana sono intervenuti per tirare fuori dalle lamiere ben cinque persone rimaste incastrate. L'elisoccorso è stato attivato immediatamente. Tre dei feriti sono stati liberati rapidamente dalla squadra dei Vigili del Fuoco e immediatamente portati in codice rosso all'ospedale di Perugia con l'elicottero. Mentre gli altri due feriti, considerati meno gravi, sono stati portati alla struttura sanitaria di Branca. bnSul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Gubbio. Sono state inviate quattro ambulanze per prestare primo soccorso alle due auto.