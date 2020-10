Incidente stradale a Gubbio: prima colpisce la recinzione di una casa e poi si ribalta (foto)

Ha perso il controllo del mezzo, forse anche per l'alta velocità, ed ha colpito distruggendola in parte la recinzione di una villetta lungo la strada. Nell'impatto poi l'auto si è più volte ribaltata. E' stata questa la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina lungo la vecchia Pian d'Assino all'altezza della frazione di Torre Calzolari a Gubbio. I carabinieri stanno acquisendo informazioni e dati per capire le cause del sinistro dove per fortuna non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il personale medico del 118 ha effettuato le prime cure al conducente, sotto choc ma ferito lievemente, che poi è stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Branca. Ai Vigili del Fuoco è spettato il compito di mettere in sicurezza l'area.

