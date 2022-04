Gubbio, frontale tra due auto a via Porta Romana: un automobilista in ospedale

I Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti, intorno alle ore 11 di oggi, in via Porta Romana, incrocio con via Cinque Colli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture: il conducente della Panda è stato estratto dalla squadra di Gubbio in collaborazione con il 118 e trasportato all' ospedale di Gubbio per le cure necessarie.

Sul posto erano presenti anche i vigili urbani.