LA FOTO NOTIZIA | Scontro sulla Perugia-Ancona all'altezza di Branca: un ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale Perugia-Ancona si è verificato un incidente stradale tra un'auto e tir: la vettura ha colpito "la pancia" dell'autoarticolato per cause ancora da accertare. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per togliere i mezzi dalla strada e far riprendere la normale circolazione stradale. Nel sinistro è rimasto ferito il conducente dell'auto che e stato portato dal 118 a Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gualdo-Gubbio. Non è in pericolo di vita.

Gallery