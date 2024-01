Gubbio, perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada schiantandosi contro gli alberi

E' stata portata in codice rosso da Gubbio all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia la conducente di una piccola utilitaria che era rimasta vittima intorno alle 16 di oggi di un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada del Bottaccione, tra Umbria e Marche. Da quanto si è appreso dai soccorritori, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada finendo poi contro degli alberi. L'impatto è stato talmente violento che è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato la conducente intrappolata tra le lamiere contorte. Immediate le prime cure mediche del 118 che hanno capito subito la gravità della situazione e quindi il trasferimento a Perugia invece che al vicino nosocomio di Branca. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.