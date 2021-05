Incidente a Gubbio, furgone finisce fuori strada e si ribalta più volte: conducente in ospedale

Incidente a Gubbio nella mattinata di martedì 4 maggio. Per cause ancora in fase di accertameno un furgone è finito fuori strada a Carbonesca, ribaltandosi più volte lungo la scarpata. Il conducente è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Branca. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Il mezzo incidentato è stato recuperato con una autogru.