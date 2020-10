LA FOTO NOTIZIA Gualdo Tadino, si apre voragine e mezzo pesante rimane bloccato

La strada era stata rifatta da poco tanto da essere rimasta chiusa, per lavori, per un certo periodo. Eppure questa mattina, quando il transito era stato di nuovo consentito da tempo, ha ceduto sotto il carico di un mezzo pesante che portava materiale di cava.

Si è aperta una vera e proprio voragine che ha praticamente inghiottito la ruota e parte del lato sinistro del mezzo bloccandolo al centro della carreggiata.

E' accaduto questa mattina a Gualdo Tadino. Ora la strada - via Pennoni - che porta in direzione Rocca Flea e la montagna di Valsorsa è completamente bloccata e il traffico direzionato altrove. Si sta cercando di capire come rimuovere il mezzo pesante.

Per fortuna non ci sono state conseguenze per l'autista. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Gaifana.