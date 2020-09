Gualdo Tadino, si schianta con la moto: centauro portato all'ospedale di Branca

Era in sella alla sua moto, per una gita domenicale, quando per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo finendo violentamente contro il guard-rail. Il centauro nell'impatto è stato sbalzato oltre la strada finendo fuori strada tra le piante. L'incidente è avvenuto a Gualdo Tadino: sul posto il personale medico del 118, la municipale e la stradale oltre che i vigilio del fuoco di gaifana. Il centauro è stato portato all'Ospedale di Branca: non è in pericolo di vita.

