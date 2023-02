Gualdo Tadino, ragazzo investito, indagata una donna. Le indagini: soccorso 18 ore dopo essere finito in fosso. Il bollettino medico

C'è al momento una sola persona, una donna cinquantenne, sotto indagine per l'investimento di un 20enne - straniero ma residente da alcuni anni a Gualdo Tadino con la famiglia - che è condizioni veramente difficili all'Ospedale di Perugia e la cui prognosi, secondo quanto appreso da Perugiatoday.it, non è stata ancora possibile sciogliere per via dei gravi traumi riportati. Sarebbe stata lei, e non un familiare, alla guida in quel tardo pomeriggio quando l'auto avrebbe travolto il giovane che camminava ai bordi della strada. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in un fossetto.

L'indagata non si è fermata dopo il forte impatto che ha provocato danni al mezzo tanto che poco dopo si era recata in una carrozzeria per affidargli un lavoro urgente e dando una spiegazione generica. L'auto è stata analizzata dai Carabinieri di Gualdo Tadino e dagli esperti dell'Arma di Perugia il giorno dopo l'investimento. Sulle ragioni del mancato soccorso al momento gli inquirenti hanno bloccato qualsiasi informazione. Ma la difesa, da quanto si apprende, si baserebbe sulla convinzione da parte dell'autista di un impatto con un cane o un animale selvatico non avendo visto il ragazzo.

Una delle certezze è che il giovane è stato ritrovato soltanto alle 11 del mattino successivo mentre l'investimento sarebbe avvenuto intorno alle 17,30. Tante ore passate al freddo - accertata ipotermia - hanno sicuramente peggiorato il quadro clinico del pedone che si trova ancora in coma con traumi preoccupanti agli arti inferiori e un ematoma considerevole alla testa. Le sue condizioni risultano critiche ma da alcuni giorni stabili, ovvero non c'è stato un peggioramento.