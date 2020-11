Foto Notizia | Auto distrutta dalle fiamme a Gualdo Tadino: intervento dei vigili del fuoco

Un guasto improvviso dal quale sarebbe scaturito un corto-circuito che ha provocato un incendio mentre l'auto era ancora in movimento. L'automobilista, una volta capito il pericolo, è riuscito a parcheggiare il mezzo in fiamme in una piazzola di sosta ed ha subito chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che, una volta giunti sul posto, hanno spento le fiamme. L'auto è fortemente danneggiata ma non ci sono feriti. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Gualdo Tadino sulla strada di Pastina che porta in direzione Grello.