Drammatico incidente sulla Flaminia nel gualdese: muore una donna, frontale tra due mezzi

Drammatico frontale sulla Flaminia nei pressi dell'uscita per Busche a Gualdo Tadino. Per motivi ancora da accertare, una piccola utilitaria - una fiat Panda - ha colpito il lato sinistro di un mezzo pesante, un Iveco rosso, con tanto di carico. L'auto, dopo l'urto, si è rigirata ed è finita fuori la carreggiata prendendo in pieno un terrapieno in cemento. Purtroppo la conducente, secondo le forze dell'ordine, è morta sul colpo e i vigili del Fuoco di Gaifana hanno dovuto usare gli strumenti del mestiere per estrarre il corpo intrappolate nelle lamiere contorte.

La vittima, alla guida della Panda, è una donna residente a Spoleto di 69 anni. Non si esclude per le dinamiche, al momento rigorosamente in via ufficiosa, che la donna possa essere stata colta da una malore prima dell'impatto con il mezzo pesante. Per mettere in sicurezza la Flaminia e rimuove i mezzi coinvolti nel sinistro, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di Marcia nel gualdese nell'area Sud.