Drammatico incidente sulla Flaminia nel gualdese: muore Anna Taburni, frontale tra due mezzi

Drammatico frontale sulla Flaminia nei pressi dell'uscita per Busche a Gualdo Tadino. Per motivi ancora da accertare, una piccola utilitaria - una fiat Panda - ha colpito il lato sinistro di un mezzo pesante, un Iveco rosso, con tanto di carico. L'auto, dopo l'urto, si è rigirata ed è finita fuori la carreggiata prendendo in pieno un terrapieno in cemento. Purtroppo la conducente, secondo le forze dell'ordine, è morta sul colpo e i vigili del Fuoco di Gaifana hanno dovuto usare gli strumenti del mestiere per estrarre il corpo intrappolate nelle lamiere contorte.

La vittima, alla guida della Panda, è una donna residente a Spoleto di 69 anni. Non si esclude per le dinamiche, al momento rigorosamente in via ufficiosa, che la donna possa essere stata colta da una malore prima dell'impatto con il mezzo pesante. Per mettere in sicurezza la Flaminia e rimuove i mezzi coinvolti nel sinistro, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di Marcia nel gualdese nell'area Sud.

Aggiornamento - Nell'incidente ha perso la vita la dottoressa Anna Taburni. Il cordoglio della Usl Umbria 2: "La Direzione Strategica Aziendale con il direttore generale della Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il direttore sanitario Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili, i colleghi e amici della Riabilitazione Territoriale, dei Distretti di Spoleto e della Valnerina, degli ospedali di Spoleto, Norcia e Cascia e del dipartimento di Riabilitazione, porgono le più sentite condoglianze ai familiari della Dottoressa Anna Taburni, stimata fisiatra per molti anni responsabile del servizio di Riabilitazione Territoriale di Spoleto e Valnerina, apprezzata dai pazienti e conosciuta dai cittadini per la competenza, la professionalità e per le grandi doti di umanità ed empatia che l'hanno sempre accompagnata e contraddistinta nel suo lungo e importante percorso professionale. Il contributo garantito dalla stimata professionista e collega negli anni di impegno lavorativo all'Azienda Usl Umbria 2 rimarranno un patrimonio prezioso per il sistema sanitario regionale e per il territorio da consolidare e valorizzare".



"Il Distretto di Spoleto ricorda con particolare affetto la Dr.ssa Taburni, per anni fisiatra del territorio di Spoleto e componente della Unità Multidisciplinare Disabili Adulti, dove ha profuso un continuo impegno. Tutti i dipendenti dei servizi territoriali di Spoleto - scrive Simonetta Antinarelli, direttrice del distretto - ricordano la sua professionalità e le sue elevate doti umane. Ciao Anna".