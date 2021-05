Gualdo Tadino, 4 giovani illesi per miracolo: erano rimasti prigionieri dell'auto finita in un fosso

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30 in un'area di campagna

Stanno bene, spaventati e un po' acciaccati, i 4 ragazzi di Fossato di Vico che ieri sera, intorno alle 20.30, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale medico del 118 dopo un sinistro stradale avvenuto a Gualdo Tadino. I 4 giovani si trovavano a bordo di un'auto che è finita fuori strada e poi il mezzo è rimasto incastrato in un fosso.I vigili del Fuoco, con mezzi speciali, sono riusciti a liberare i giovani per poi affidarli alle prime cure del personale medico. Il luogo dell'incidente è il quartiere gualdese di San Rocco ma in un'area di campagna con stradina sterrata.