Incidente mortale a Gualdo Tadino, furgone contro bici all'altezza di San Pellegrino: muore 41enne

Un incidente mortale è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18 all'altezza della frazione di San Pellegrino a Gualdo Tadino. La vittima, le cui iniziali non sono state ancora rilevate ma si parla di un 41enne del posto, era alla guida di una bici. Per cause ancora da accertare il ciclista è stato travolto da un furgoncino. Lo scontro ha provocato un volo di alcuni metri e l'impatto è stato purtroppo letale. Per il 41enne le condizioni sono apparse critiche da subito tanto che era stato richiesto Icaro, l'elisoccoro a disposizione di Umbria e Marche, per un trasporto disperato al nosocomio di Perugia. Ma alla fine il personale medico ha potuto constatare soltanto il decesso del povero ciclista. Sul posto oltre al 118, anche i carabinieri e vigili del fuoco. Alla guida del furgoncino c'era un commerciante, conosciuto nel gualdese per la sua attività, che è sotto choc per l'accaduto. La vittima non aveva documenti ma soltanto un telefonino da cui gli inquirenti sono risaliti ad una sommaria identificazione ancora tutta da avallare in via ufficiale.