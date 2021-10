Travolge e uccide un anziano sulle strisce, fermato un 40enne: scatta l'accusa di omicidio stradale

E' stato individuato e denuncia per omicidio stradale un 40enne, residente in provincia di Grosseto, che al termine delle indagini condotte dai Carabinieri si è reso responsabile della morte di un 80enne a Gualdo Cattaneo. L'accusa è di omicidio stradale e il fatto risale al 24 settembre quando venne investito da un'auto un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Secondo il codice, il 40enne toscano rischia molti anni di carcere in caso di condanna: reclusione da 8 a 12 anni per chi causa la morte di una persona mettendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro) o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti; la reclusione invece va da 5 a 10 anni per l’omicida laddove il tasso alcolemico superi la soglia di 0,8 g/l.