Grave incidente stradale sulla E45, tamponamento tra auto e furgone: è grave un conducente, traffico in tilt

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la E45 all'altezza di Balanzano in direzione di Terni: una berlina è andata praticamente distrutta dopo l'impatto con un furgone. Sul tamponamento stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale. Fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno permesso al conducente, rimasto ferito, di uscire dall'abitacolo del mezzo danneggiato per essere consegnato al 118 per le prime cure e il trasporto al Pronto Soccordo dell'Ospedale di Perugia. Le condizioni del conducente sono da codice rosso ma non si conoscono i traumi e le ferite riportate. L'incidente ha provocato il blocco del traffico in direzione Terni nell'area di Balanzano.

Il ferito più grave è un ragazzo del 1989, ricoverato a Perugia in codice giallo, ma non in pericolo di vita. Ricoverata anche una signora, ma codice verde.

Sono tre i mezzi coinvolti nel tamponamento.