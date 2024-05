Incidente mortale sulla Perugia-Ancona, furgone contro un tir: morto un 42enne umbro

Un umbro di 42 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla statale 76 della Vallesina, nel comune di Fabriano. L’uomo era alla guida di un furgone che si è scontrato con un autoarticolato. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 11.40 all’altezza di Fabriano est, in direzione di Ancona. Il furgone ha urtato violentemente il tir ed è rimasto incastrato sotto il rimorchio. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti in transito.

Sul posto è giunto un mezzo di soccorso e anche l’eliambulanza, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare. La carreggiata è rimasta chiusa diverse ore per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso, tra cui i Vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentati e le forze dell’ordine per i rilievi dell’indagine oltre al personale Anas per il ripristino della viabilità. Il traffico automobilistico è stato deviato sulla viabilità provinciale.