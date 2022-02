Imbocca contromano la E45 uscendo dall'area di servizio: un morto nel frontale

Incidente mortale all'alba sulla E45 all'altezza di Lidarno, alle porte di Perugia.

Secondo quanto si apprende un uomo dopo essere entrato nell'area di servizio, nel riprendere la marcia si è immesso contromano, andando a scontrarsi con un'altra autovettura.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi. Un’auto è uscita contromano dall'area di servizio, in direzione sud, scontrandosi frontalmente con un’altra vettura che sopraggiungeva percorrendo la strada nella giusta direzione.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per estrarre i conducenti dalle vetture e personale del 118. Per il conducente della vettura che ha imboccato la E45 contromano, però, non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario ha potuto constatare solo il decesso.

(Notizia in aggiornamento)