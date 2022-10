Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Perugia, giunta sul posto con una pattuglia, la vettura della scuola guida stava percorrendo la strada nella sua corsia, in direzione Conad/E45, mentre l’altra auto avrebbe invaso l’altra corsi, percorrendo un tratto contromano della via Adriatica, andando a scontrarsi con l’altro mezzo.

Incidente frontale in via Adriatica nel primo pomeriggio di oggi tra due due auto.

/ Via Adriatica

Auto contromano a Ponte San Giovanni, frontale in via Adriatica: donna in ospedale