Frontale a Mocaiana tra due auto, un ferito soccorso dai Vigili del fuoco e dal 118

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti a Mocaiana per un incidente stradale lungo la strada provinciale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone da lavoro e un'autovettura, con il conducente di quest'ultimo mezzo che è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e preso in carico dal 118 per gli accertamenti sanitari. L'altro conducente era illeso fuori dall'abitacolo.

I Vigili del fuoco hano provveduto a mettere in sicurezza la strada e rimuovere i mezzi. Il sinistro è avvenuto in prossimità di unìarea di servizio. Sul posto anche una pattuglia della Polizia municipale e un equipaggio dei Carabinieri