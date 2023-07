IN BREVE Fontignano, scontro tra due auto sulla variante: l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco

Poteva finire in tragedia lo scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la variante tra le località di Fontignano e Pietrafitta dove si è verificato, per cause ancora da accertare, uno scontro molto violento tra due auto in una diretta dove si è soliti "correre". I mezzi sono rimasti molto danneggiati ma per fortuna conducenti e passeggeri sono stati graziati. Alla fine solo ferite lievi curate al Pronto Socorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia.