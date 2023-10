Maltempo in provincia di Perugia, perde il controllo dell'auto e sbatte contro le protezioni: mezzo distrutto, un ferito

Forse a causa della pioggia ha perso il controllo del mezzo finendo poi a sbattere contro le barriere protettive e l'auto è finita pericolosamente in mezzo alla corsia mentre sfrecciavano altre auto. L'incidente si è registrato intorno alle 5 di oggi alla strada statale 77 - all'altezza dell'uscita - in direzione Perugia. Nonostante i danni riportati al mezzo, nessuno dei tre degli occupanti ha riportato conseguenze fisiche rilevanti: soltanto una persona è ricorsa al personale medico del 118 per una ferita considerata lieve. I Vigili del Fuoco di Foligno hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e permesso di ripristinare quanto prima il ritorno del traffico. Non sono rimaste coinvolte altre auto.