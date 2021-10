Incidente mortale lungo la Rieti-Terni: scontro tra un'auto e una moto, muore capogruppo di Forza Italia al comune di Foligno

Stava tornando in moto in Umbria , dopo una gita con altri amici, quando è rimasto coinvolto in uno scontro drammatico con un'auto lungo la Rieti-Terni. Purtroppo per il 57enne di Foligno Ivano Ceccucci non c'è stato nulla da fare; inutili tutti i tentativi per rianimarlo da parte del 118 giunto sul posto pochi minuti dopo il dramma. La Polizia, nel tardo pomeriggio di oggi, ha effettuato tutti i rilievi - nel tratto Rieti Ovest-Contigliano - per ricostruire le dinamie dell'incidente mortale. In lutto la città di Foligno e tutto il centrodestra umbro: Ivano non solo era un militante di Forza Italia di lunga data ma ricopriva il ruolo di capogruppo al Comune. In mattinata aveva documento sui social il suo giro in moto - la sua grande passione - durante il fine settimana: destinazione le montagne dell'Abruzzo. Ora sotto quelle foto si stanno accumulando tantissimi messaggi di addio e di cordoglio verso la famiglia. "Leggere questo post e sapere ora quello che ti è successo mi fa venire i brividi ciao Ivano": ha scritto Simona. "Una gran brava persona che ci lascia, terrò il ricordo di momenti passati insieme davanti a un fuoco.....ciao Ivano": con dolore ha ricordato Leonardo.