Foligno, minorenni in fuga con la moto rubata travolgono un carabiniere: denunciati

Un carabiniere è stata investito, nella notte a Foligno, da moto e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata.

L’investimento è avvenuto a Vescia, come riporta il Messaggero Umbria di oggi, da parte di un motociclo da cross non omologato, con in sella due minorenni. Il mezzo è risultato rubato.

Il militare della Stazione di Scanzano era impegnato nei controlli stradali e di repressione del crimine, quando ha tentato di fermare il motociclo, ma il conducente ha prima rallentato, per poi ripartire e investire il carabiniere, finendo tutti e tre per terra.

Il militare è stato portato al Santa Maria della Misericordia a Perugia con lesioni serie, ma non è in pericolo di vita. I due minori sono stati visitati e hanno riportato lievi lesioni.

Per entrambi è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravi e ricettazione.