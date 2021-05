Foligno, incidente stradale lungo la Flaminia: auto contro guard-rail, un ferito

Sul posto per prestare i soccorsi il personale medico del 118 e i vigili del fuoco

Forse un malore la causa di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada Flaminia nel comune di Foligno all'altezza di San Giovanni Pro Fiamma.. Un conducente, ultra-ottantenne, ha perso il controllo della propria auto - una Fiat Panda - ed ha invaso la corsia opposta ed è finito contro un guard-rail. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto la Polizia Stradale, gli addetti alle strade Anas e la squadra dei Vigili del Fuoco di Foligno. L'anziano conducente è stato medicato e portato in ospedale a Foligno. Le sue condizioni di salute non sono state ancora comunicate.