Foligno, auto finisce fuori strada in un campo: muore 57enne, il mezzo distrutto

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori strada in un campo arato; la vettura si è più volte capovolta impattando violentamente con il terreno. Non c'è stato nulla da fare per un 57enne - le cui generalità non sono state ancora comunicate - che è deceduto praticamente sul colpo. La parte del mezzo - una Peugeot - destinata al conducente praticamente è andata distrutta nell'impatto. Fondamentale è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Foligno per il recupero della salma.

L'allarme è scattato intorno alle 6.15 lungo la provinciale che collega la città della Quintana a Bevagna: le forze dell'ordine hanno appurato che nella tragedia non sono coinvolte altre auto ma non è al momento possibile risalire alle cause del sinistro: da un malore, l'alta velocità a persino l'attraversamento di un animale selvatico.

(aggiornamento nel corso della domenica)