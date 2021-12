FOTO NOTIZIA Incidente stradale tra Foligno e Bevagna: auto fuori strada, una persona ferita

E' ferita ma non rischia la vita la persona, alla guida dell'auto, che nel tardo pomeriggio di oggi - intorno alle ore 18:45 - ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada lungo la strada da Foligno porta a Bevagna. Sul posto il personale della squadra di Foligno 1 che è intervenuta in località Fossa Renosa. E' stato necessario l'intervento del personale medico del 118 per prestare le prime cure poi trasferire la persona ferita direttamente al nosocomio di Foligno. I Carabinieri invece hanno effettuato i rilievi e regolamenta il traffico fino a quando la strada non è stata messa in sicurezza.