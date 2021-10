Incidente mortale, addio al folignate Ceccucci. Forza Italia: "Il nostro capogruppo, Ivano, persona onesta e solare: mancherà a tutti"

Ivano Ceccucci, capogruppo di Forza Italia a Foligno, è deceduto a Rieti ieri sera dopo un incidente stradale: era alla guida della sua moto - isieme ad alcuni amici era in tour sulle montagne abruzzesi - quando per cause ancora da accertare si è scontrato contro un'auto. La morte è arrivata sul colpo. La notizia ha sconvolto la città di Foligno e il partito del coordinatore regionale Andrea Romizi. "Siamo ancora sconvolti per la dolorosa notizia della prematura scomparsa del nostro amico Ivano Ceccucci, che ha perso la vita in un tragico incidente in moto nella serata di ieri" hanno scritto sulla pagina ufficiale di Forza Italia Umbria.

"Tutti noi di Forza Italia Umbria lo ricorderemo sempre con un affetto sincero, perché Ivano è una di quelle persone che rimangono nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo nel suo cammino. La sua grande bontà, la sua sincerità, il suo sorriso, la sua dedizione e passione per la politica e per suo il ruolo di Capogruppo di Forza Italia a Foligno, assunto con orgoglio e fierezza, resteranno sempre impresse nei nostri cuori. Porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze alla sua famiglia e al fratello Giulio, che lo ha seguito nell'impegno politico. Ciao Ivano, ti vogliamo bene!". Ivano aveva 57 anni e poche ore prima del tragico scontro aveva documentato la sua gita in moto con molte foto dei luoghi visitati. Sempre orgoglioso di essere un centauro alla scoperta dei luoghi da vivere insieme agli amici.