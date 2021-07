Incidente nella serata di venerdì 23 luglio a Foligno. Tre auto - per cause ancora in fase di accertamento - si sono scontrate intorno alle 22 in via Fiamenga. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

Il bilancio dell'incidente è di tre feriti, soccorsi dalle ambulanze. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Foligno.

Notizia in aggiornamento