FLASH Incidente lungo la strada del Percorso Verde a Perugia: ferito portato in Ospedale

Un automobilista si trova sotto-osservazione all'Opedale di Perugia dopo che questa mattina è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nel capoluogo. L'uomo era a bordo di una utilitaria, lungo la strada zona percorso verde Perugia, quando per cause anche da accertare è rimasto coinvolto in un frontale con un'altra vettura. L'allarme è scattato: alle 11.40. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la polizia Municipale e il personale medico del 118. Le condizioni del ferito non sono state ancora svelate. (aggiornamento nel corso della domenica)