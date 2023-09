Fine settimana, con l'auto finisce contro il muro di una casa a causa dell'alcol: tra multe e denunce... che batosta!

Un forte boato nel cuore della notte ha svegliato una famiglia ad Assisi che poco dopo ha scoperto che il rumore era stato provocato da un'auto che era finita contro l muro di cinta della sua proprietà, danneggiandolo. Immediata la chiamata alla Polizia per segnalare il sinistro con relativo danneggiamento subito.

A quel punto, gli agenti hanno controllato il conducente dell’auto e i passeggeri per sincerarsi delle loro condizioni di salute. Constatato che nessuno necessitava di cure mediche, i poliziotti hanno ascoltato l'uomo che era alla guida del mezzo che si era giustificato così: un animale gli aveva attraversato la strada e, nel tentativo di evitarlo, aveva sterzando bruscamente perdendo il controllo del veicolo.

Ma il conducente - 48 anni - mostrava evidenti sintomi di alterazione da alcol. La prova dell’etilometro ha dato esito positivo: il 48enne è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Alla fine la Polizia ha denunciato il conducente per aver provocato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente e sanzione amministrativa raddoppiata perchè il fatto era accaduto in orario notturno.