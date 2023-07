Estate, task-force della Stradale sulle strade umbre: oltre 200 multe, massima allerta sui limiti di velocità

Prosegue l’attività di pattugliamento e controllo realizzata dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia lungo le principali direttrici della provincia e, in particolar modo sulla E-45. Tra gli obiettivi delle forze dell'ordine quello di monitorare il rispetto dei limiti di velocità e dell’eventuale stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool o stupefacenti da parte dei conducenti. Nell’ultima settimana sono stati monitorati 220 veicoli e identificate 245 persone. Nell'ambito dei propri territori, le pattuglie di Perugia, di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno contestato 216 infrazioni al Codice della Strada, ritirato 5 patenti e sequestrato 3 veicoli.Oltre la metà delle multe - 110 conducenti sanzionati - è stato per il superamento dei limiti previsti. Nel corso della settimana sono stati rilevati 19 incidenti. Il monitoraggio andrà avanti per tutto il periodo estivo.