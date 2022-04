Auto va in fiamme quando sta percorrendo la E45: conducente riesce a fermarsi in tempo e scendere, illeso

E' riusciti a fermare l'auto mentre le fiamme iniziavano a crescere e ad uscire in tempo prima che avvolgessero in pochi secondi tutto il mezzo. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la E45 all'altezza dello svincolo per Umbertide. Il conducente è rimasto illeso ed è stato subito tranquillizzato da una pattuglia della Polizia che stava controllando la zona. E proprio i poliziotti hanno richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le due corsie in direzione Umbertide. Dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco è risultato che l’incendio era divampato per cause accidentali, probabilmente un cortocircuito dell’impianto elettrico.