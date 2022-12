Incidente sulla E45 tra Torgiano e San Martino in Campo, scontro tra due furgoni e un'auto, lavori per ripristinare la strada

Ci sono volute 4 ore nella tarda serata di ieri e altri interventi questa mattina per la messa in sicurezza - da parte del personale dell’ANAS - e il ripristino completo per l'ordinaria viabilità del tratto di strada tra Torgiano e San Martino in Campo, direzione nord sulla E45, dopo il grave incidente che ha visto coinvolti tre veicoli, di cui due furgoni e un’autovettura. A seguito del violento urto l’autovettura e un furgone si sono ribaltati sulla carreggiata provocando il blocco momentaneo della circolazione. E' stato necessario provvedere ad effettuare una deviazione provvisoria del traffico all’altezza di Pontenuovo di Torgiano.Sul posto anche il personale della Polizia Stradale di Perugia e del Distaccamento di Todi. E' stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 per le cure dei feriti (nessuno in pericolo di vita) che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.