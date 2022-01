E45, incidente allo svincolo di Perugia: camion si ribalta

Incidente nelle prime ore di martedì 18 gennaio allo svincolo di San Martino in Campo della E45. Sul posto vigili del fuoco di Perugia e polizia stradale. Per cause ancora in fase di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato. In azione anche un'autogru dei caschi rossi per recuperare il camion. Lo svincolo è al momento chiuso al traffico in entrata e in uscita dalla superstrada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.