Incidente stradale nella notte sulla E45 a Perugia: auto si ribalta, due feriti

Due feriti gravi ma non in pericolo di vita: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 24 di oggi lungo la E45 nel tratto Montebello e Balanzano. Il conducente di una berlina ha perso il controllo del mezzo e dopo diverse sbandate si è ribaltata più volte per fortuna senza coinvolgere nessun mezzo. L'auto alla fine si è fermata sullo spartitraffico in cemento. I feriti sono stati trasportati con 2 ambulanze in ospedale al Santa Maria della Misericordia, sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicuezza della strada e i carabinieri per i rilievi del caso. Si tratta della seconda auto ribaltata in poche ore sulla E45.