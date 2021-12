Incidente lungo la E45 nel pomeriggio di sabato 4 dicembre. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto si è ribaltata all'altezza di Pantalla, in direzione Perugia, intorno alle 18. L'incidente si è verificato al restringimento di carreggiata. Sul posto la polizia stradale di Todi. Traffico in tilt.

Articolo in aggiornamento