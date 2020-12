Superstrada E45, scontro tra due auto ieri notte: tre feriti

Non sono in pericolo di vita ma si sono rese necessarie le medicazioni al Pronto Soccorso di Città di Castello per curare ferite e contusioni causate dall'ennesimo scontro di auto registrano nella serata di ieri. Un quadro clinico poco preoccupante per due conducenti e un passeggero che sono stati protagonisti di uno scontro avvenuto sulla E45 all'altezza di Montone intorno alle 21,30; i mezzi coinvolti sono due utilitarie, una panda gialla e una Kia bianca. Sulle modalità dello scontro hanno effettuato le rilevazioni del caso la Polizia Stradale mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada. Due le ambulanze del 118 entrate in azione per le prime cure. I feriti sono due donne e un uomo.