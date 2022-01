Due incidenti nella notte: auto distrutta dalle fiamme dopo aver colpito palo, Fiat 500 si ribalta e resta sospesa lungo il muro

Una notte movimentata, quella di domenica sera, per i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 che sono dovuti intervenire in due incidenti che hanno determinato feriti per fortuna non in pericolo di vita. Il primo si è registrato a Bastardo (Giano dell'Umbria): un'auto ha preso in pieno un palo e dall'impatto è scaturito un incendio che ha avvolto tutto il mezzo distruggendolo. L'autista è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che la vettura si incendiasse. In codice giallo l'automobilista è stato portato all'Ospedale per accertamenti.

Il secondo sinistro: alle 23 di ieri i Vigili del Fuoco di Castello è intervenuta per incidente stradale sulla E45. Una vettura Fiat 500 ribaltandosi è rimasta sospesa lungo il muro che delimita la carreggiata. Ferita la conducente che è stata trasportata dal personale sanitario presso l'ospedale di Città di Castello. Non sono rimaste coinvolte altre vetture. Presenti sul posto anche Polizia e Carabinieri per i rilievi.