Costacciaro, frontale tra due auto: conducenti in ospedale

Due autovetture si sono scontrate lungo la strada statale Flaminia a Costacciaro. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 208+200, in località Villa Col de Canali. A scontrarsi in un frontale sono state due Fiat, modello Panda (una vecchia e una nuovo modello), in prossimità di una svolta. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio, il 118, Polizia municipale e Carabinieri per i rilievi.