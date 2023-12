Camion con rimorchio finisce fuori strada: blocchetti di cemento sulla strada, l'intervento dei Vigili del Fuoco

Un pomeriggio difficile in Alta Umbria dove un camion con rimorchio ha riversato sulla strada gran parte del suo carico dopo essere uscito fuori strada. Il fatto è avvenuto nel piccolo Comune di Costacciaro. Per fortuna il mezzo pesante non si è ribaltato e questo ha permesso all'autista di uscirne illeso. Trasportava il rimorchio blocchi di cemento. La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio, grazie a mezzi speciale, ha recuperato il rimorchio è stato recuperato che è stato portato in sicurezza in una piazzola nei pressi del comune di Sigillo. La strada per il momento ancora è chiusa per ripulire la carreggiata da parte degli operatori ANAS. Sul posto anche i Carabinieri di Gubbio.