Incidente con feriti, 37enne ubriaco rifiuta l'etilometro e li colpisce con il cellulare: arrestato

Arrestato un 37enne a Corciano dopo un incidente stradale avvenuto nel comune di Corciano con feriti. L'uomo era visibilmente ubriaco all'arrivo dei carabinieri ma alla prova dell'alcol test non solo si è rifiuto ma si è scagliato contro i militari. Ha dato in escandescenza aggredendoli, lanciando contro di loro il suo cellulare e offendendoli. I militari sono comunque riusciti a riportarlo velocemente alla calma; successivamente il perugino è stato dichiarato in stato di arresto e denunciato anche per l’ipotesi di reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro e guida in stato di ebbrezza. Ritirata e sospesa la patente così come previsto dal Codice della Strada. I Carabinieri hanno riportato delle lesioni, fortunatamente non gravi, guaribili in 7 giorni. Il 37enne si trova nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Perugia in attesa della direttissima che si svolgerà domani mattina.