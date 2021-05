Scontro a Migiana, addio alla piccola Priscilla. La mamma resta in prognosi riservata. Lutto cittadino a Corciano

Giovanna Di Grazia, la mamma della piccola Priscilla morta a 4 anni in un violento frontale a Migiana, si trova ancora in terapia intensiva e la prognosi non è stata sciolta, come riferito dall'ufficio comunicazione dell'Ospedale di Perugia. Il trauma al torace è definito grave e si inserisce in un quadro clinico che era e resta complicato. La donna non è intubata e nel reparto si sta facendo di tutto per evitare un ultriore dramma per le famiglie di Di Grazia e Brugnoni. Al capezzale - metaforicamente parlando - di Giovanna ci sono il marito Gianluca e il figlio di 7 anni Ettore che stanno convivendo con l'atroce dolore della piccola Priscilla. Non sono in pericolo di vita e non destano particolari preoccupazione i due 20enni - finiti in ospedale in codice giallo - che si trovavano nell'altro auto che ha impattato sembrerebbe in maniera frontale con il mezzo guidato da Giovanna Di Grazia.

Sull'incidente avvenuto sulla provinciale che collega Migiana a Mantignana sta indagando il magistrato Tullio Cicoria. Il sindaco di Corciano, Cristian Betti, ha annunciato che sarà proclamato il giorno dei funerali - non ancora decisi - il lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta: "un gesto simbolico che vuole testimoniare il dolore della città".

L’assessore alla sicurezza di Perugia, Luca Merli, a nome suo personale e dell’amministrazione comunale di Perugia, si stringe al dolore della famiglia Brugnami e di tutta la comunità di Capocavallo e Corciano per la tragica morte della piccola Priscilla, a causa di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 17 maggio lungo la strada Montemalbe - Migiana. “Sono personalmente vicino al papà della piccola, Gianluca, che conosco da più di trent’anni, al fratello Ettore -sono le parole dell'assessore Merli- e alla mamma, Giovanna, che versa in gravi condizioni all’Ospedale di Perugia, di cui seguo da vicino la situazione. Il dolore in casi come questo è inimmaginabile e merita tutto il rispetto e la vicinanza possibile.”